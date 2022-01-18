مخلفات تثير حفيظة أهالي العقيق

طالب أهالي محافظة العقيق بالباحة بإزالة المخلفات عقب انتهاء مهرجان المحافظة الذي استمر لأكثر من شهرين.

وذكر عبدالعزيز ضاوي أن موقع المهرجان يعتبر واجهة العقيق، وتفاجأنا بترك المخلفات مما تسبب في تشوه بصري للمحافظة، فيما أشارت فاطمة سالم إلى أن الرياح التي اجتاحت المحافظة مؤخرًا تسببت في تطاير عدد كبير من المخلفات في الطرقات والأماكن المجاورة للمهرجان مطالبة بإزالتها، فيما أكد سهيل محمد أن منظر المخلفات وهي منتشرة في الطريق المجاور للمهرجان معيبة، خاصة أنها تعتبر في مدخل العقيق ويراها كل من يأتي للمحافظة، مطالبًا بتدخل بلدية العقيق والمحافظة على البيئة.

من جهته أوضح رئيس بلدية العقيق علي المحيا، أن عملية إزالة مخلفات المهرجان جارية من قبل المستثمر.