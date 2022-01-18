مدارس شرورة جاهزة

أكملت إدارة التعليم بمحافظة شرورة جاهزيتها، واستعداد كافة مدارس المرحلة الابتدائية ورياض الأطفال، للعودة الحضورية الآمنة الأحد، حيث ينتظم بمدارس البنين والبنات، أكثر من 15 ألف طالب وطالبة.

وأكد مدير التعليم الدكتور فايز الأسمري، أن الإدارة بذلت خلال الأيام الماضية جهودا متواصلة واجتماعات مع مديري ومديرات المدارس، وجولات تفقدية وإشرافية وهندسية، لضمان الجاهزية والاستعداد الكامل للعودة الحضورية، وتوفير كافة الاحتياجات التي تحقق الرحلة التعليمية الآمنة، للمرحلة الابتدائية ورياض الأطفال، والتواصل والتنسيق مع شركة تطوير لخدمات النقل المدرسي.