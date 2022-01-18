وأكد مدير التعليم الدكتور فايز الأسمري، أن الإدارة بذلت خلال الأيام الماضية جهودا متواصلة واجتماعات مع مديري ومديرات المدارس، وجولات تفقدية وإشرافية وهندسية، لضمان الجاهزية والاستعداد الكامل للعودة الحضورية، وتوفير كافة الاحتياجات التي تحقق الرحلة التعليمية الآمنة، للمرحلة الابتدائية ورياض الأطفال، والتواصل والتنسيق مع شركة تطوير لخدمات النقل المدرسي.
كانت هذه تفاصيل خبر مدارس شرورة جاهزة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.