مليون زيارة للمدونات القضائية

بلغ عدد زيارات منصة المدونات القضائية في بوابة ديوان المظالم الرقمية 1,150,796 زيارة منذُ إطلاق المنصة، التي تضم أكثر من عشرة آلاف من الأحكام والمبادئ المنتقاة من أحكام محاكم ديوان المظالم في 16 مدونة و174 مجلدا.

ويتيح ديوان المظالم مدوناته القضائية وما تضمه من مبادئ وأحكام في مجلدات ورقية مطبوعة، إضافةً إلى النسخ الإلكترونية في المنصة؛ بهدف نشر الوعي الحقوقي وتسهيل الحصول على المعلومات القضائية.

ويأتي هذا الاهتمام من ديوان المظالم بتصنيف وتدوين الأحكام من خلال إدارة مختصة ومخصصة تطبيقًا لما نص عليه نظام ديوان المظالم من تصنيف للأحكام القضائية وطباعتها ونشرها، لما يسهم به ذلك من تقليص لأمد التقاضي واختصار الوقت والجهد على ناظري الدعاوى، ومساهمة التدوين في تجويد الأحكام.