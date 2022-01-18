ضبط مواطنين ضربا آخر أمام منزله وسلبا منه 280 ألف ريال

صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة المدينة المنورة، بأن إدارة التحريات والبحث الجنائي قبضت على مواطنَيْن، اعتديا بالضرب على مواطن أمام منزله وسلبه مبلغ (280,000) ريال تحت التهديد بسلاحٍ أبيض، وضبط بحوزتهما المبلغ المسروق، وجرى إيقافهما واتخذت بحقهما الإجراءات النظامية، وإحالتهما إلى النيابة العامة.



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