شكرا لقرائتكم خبر عن الرياض.. ضبط 9 مقار لجرائم إيواء 167 مخالفًا لأمن الحدود والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشفت شرطة منطقة الرياض عن ضبط (9) مقار لجرائم إيواء وتستر على (167) مخالفًا لنظام أمن الحدود من الجنسيتين الإثيوبية واليمنية، والقبض على من نقلهم وآواهم وتستر عليهم، وهم (11) متهمًا، مواطن، ومخالف لنظام الإقامة من الجنسية السودانية، و(4) مخالفين لنظام الإقامة من الجنسية الباكستانية، و(5) مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية، من خلال (4) وسائل نقل، مركبتين وشاحنتين.

وأوضح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، أنه ضُبط المخالفون بالتنسيق مع شرطتي منطقتي مكة المكرمة وجازان، من خلال (4) مقار لإيوائهم والتستر عليهم في مدينة الرياض، و(2) في محافظة جدة، و(3) في محافظة صبيا، فيما تبين من إجراءات الاستدلال الأولية أن جرائم النقل والإيواء والتستر تمت بتنسيق مسبق بينهم، وجرى إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية وإحالتهم إلى النيابة العامة، وإحالة المخالفين لجهة الاختصاص.

وأكد المتحدث الإعلامي أن كل من يسهل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للمملكة أو نقلهم داخلها أو يوفر لهم المأوى أو يقدم لهم أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال يعرض نفسه لعقوبات تصل إلى السجن مدة 15 سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء، إضافة إلى التشهير.

وبيّن أن هذه الجريمة تعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، والمخلة بالشرف والأمانة، حاثًا الجميع على الإبلاغ عن مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود على الرقم (911) بمنطقتي مكة المكرمة والرياض، و(999) و(996) في جميع مناطق المملكة.