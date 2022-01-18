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«التحالف»: تعمد استهداف المدنيين في المملكة والإمارات «عمل جبان»

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الدمام - شريف احمد - أوضح متحدث التحالف العميد تركي المالكي، أن الهجوم العدائي الآثم على الإمارات عمل عدائي جبان، وانتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية، وأكد أن تعمد الميليشيات الحوثية استهداف المدنيين والأعيان المدنية والمنشآت الاقتصادية، في كل من والإمارات، يمثل جرائم حرب وتهديداً للأمن الإقليمي والدولي.

وبين تحالف دعم الشرعية في اليمن، أن القوات الجوية للتحالف تنفذ عمليات جوية على مدار ٢٤ ساعة فوق العاصمة صنعاء، مناشدًا أهالي صنعاء الابتعاد عن معسكرات وتجمعات الميليشيات الحوثية حرصاً على سلامتهم، كما أعلن في وقت سابق عن إسقاط 8 مسيرات أطلقت باتجاه السعودية.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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