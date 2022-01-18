شكرا لقرائتكم خبر عن نائب وزير الدفاع: نسعى لينعم الشعب اليمني بالأمن والاستقرار عاجل والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز، نائب وزير الدفاع، إن المملكة ودول الخليج العربي يسعون ليكون اليمن ضمن المنظومة الخليجية لينعم شعبه بالأمن والاستقرار والتنمية، كسائر شعوب الخليج.

وأضاف عبر صفحته الرسمية في "تويتر": "إلا أن المليشيات الحوثية اختارت الإرهاب والدمار واستخدمت أبناء اليمن كحطب يخدم أجندة النظام الإيراني؛ قائلا: "نؤكد لشعب اليمن بأنه منّا ونحن منه وسنكون دومًا إلى صفه".

وبيّن أن المليشيات الحوثية تروج لوعود كاذبة وأوهام متكررة لخداع أبناء يمن العروبة وتجنيدهم في حرب مهلكة لهم، معلقا: "أما آن للحكمة اليمنية، وعقلاء اليمن نبذ تلك الأوهام والوعود، والمحافظة على أبناء اليمن الأحرار من عبث المليشيات الإرهابية".