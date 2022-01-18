شكرا لقرائتكم خبر عن بالإنفوجراف.. «الصحة الخليجي» يكشف المنجزات الطبية في عُمان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نشر مجلس الصحة الخليجي عبر حساباته الرسمية في مواقع التواصل الاجتماعي (انفوجرافيك)، يتضمن أهم الجهود والمنجزات الطبية التي قدمتها وزارة الصحة العمانية بكوادرها الوطنية في ظل استمرار جائحة كورونا.

ومن أهم انجازات وزارة الصحة العمانية حصولها على جائزة أفضل قيادة في الجودة من الفئة البلاتينية من المؤسسة الأوروبية لبحوث الجودة؛ وذلك تقديراً للجهد الدؤوب للرقي بجودة الخدمات الصحية المقدمة في السلطنة العمانية.

كما قامت الصحة العمانية بالتوسع في العيادات المتخصصة في السكري حيث بلغت نسبة المجمعات الصحية التي بها عيادات السكري التخصصية حوالي 80% في السلطنة العمانية.