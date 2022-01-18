أهمية كبرى لزيارة رئيس كوريا الجنوبية إلى المملكة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تكتسب زيارة رئيس كوريا الجنوبية مون جيه - إن إلى المملكة أهمية كبرى، حيث يناقش الجانبان السعودي والكوري التعاون المشترك بينهما في قطاع الطاقة، خاصة فيما يتعلق بالاستخدامات السلمية المتعلقة بالطاقة النووية، وتبادل الخبرات في مجال التطبيقات والرقابة النووية، وتطوير الكفاءات البشرية، وذلك بما ينسجم مع الرؤية السعودية الكورية 2030.

ولدى المملكة وجمهورية كوريا خطط متماثلة لمكافحة تغير المناخ والاحتباس الحراري، إذ أعلنت سول عن خطتها لتحقيق الحياد الكربوني وخفض الانبعاثات الكربونية إلى مستوى الصفر في غضون العام 2050، ويتوافق ذلك مع مبادرتي السعودية الخضراء والشرق الأوسط الأخضر، وإعلان المملكة عزمها تحقيق الحياد الكربوني بحلول العام 2060.

فيما تسعى وزارتا الدفاع في البلدين من خلال لجنة التعاون العسكري السعودية الكورية إلى تعزيز التعاون في المجالات العسكرية والدفاعية بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين في هذا المجال، كذلك بدأ البلدان التعاون في مجال الصناعات العسكرية، إذ وقعت الشركة (SAMI) السعودية مذكرة تفاهم مع ثلاث شركات تابعة لمجموعة «هانوا» الكورية، لتوطين الصناعات العسكرية في المملكة.

ملامح عن الزيارة:

