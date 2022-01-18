شكرا لقرائتكم خبر الشورى يطالب التأمينات بدراسة إتاحة التقاعد التدريجي للموظف المستحق للمبكر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وافق مجلس الشورى في جلسته أمس، - عبر الاتصال المرئي - برئاسة رئيس المجلس الدكتور عبدالله آل الشيخ، على قراره بشأن التقرير السنوي للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية للعام المالي 1441 / 1442هـ، والمتضمن قيام المؤسسة بإعادة النظر في خطتها الاستراتيجية بما يتوافق مع قرار مجلس الوزراء بتاريخ 15 / 11 / 1441هـ، والتنسيق مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية؛ لتوفير حد أدنى للحماية التأمينية الاجتماعية للمشتركين بعيدا عن تفاوت مستويات الأجور. كما طالب في قراره المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بدراسة إتاحة خيار التقاعد التدريجي للموظف المستحق للتقاعد المبكر.

وأكد المجلس في قراره خلال الجلسة على المؤسسة بإعادة دراسة العجز الاكتواري بعد دمج الأصول المالية التابعة للمؤسسة العامة للتقاعد، داعيا المؤسسة من خلال مجلس إدارتها إلى مراجعة أداء الشركات المملوكة لها، وتقييم النتائج، بما في ذلك الشركات المملوكة للمؤسسة العامة للتقاعد سابقا.

واتخذ المجلس قراره بشأن التقرير السنوي للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، المقدم من لجنة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للعام المالي 1441 / 1442هـ، بعد استماعه لوجهة نظر اللجنة، تجاه ما أثير من ملحوظات الأعضاء وآرائهم أثناء مناقشة تقرير الأداء السنوي للمؤسسة في جلسة سابقة.

كما أكد المجلس في قراره على المؤسسة أهمية اتخاذ الإجراءات الكفيلة بإلزام أصحاب العمل في دول المقر بالتأمين على الموظفين السعوديين العاملين في دول مجلس التعاون، تطبيقا للنظام الموحد لمد الحماية التأمينية لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وهي توصية إضافية مقدمة من عضو المجلس الدكتور تركي العواد.

وفي شأن آخر طالب المجلس في قرار له صندوق البيئة بالتنسيق مع وزارة المالية لاستيفاء رأس ماله، في توفير الدعم المالي اللازم لاستكمال بناء القدرات البشرية، وتوفير مقر خاص للصندوق، مما يمكنه من تنفيذ أهدافه الاستراتيجية.

كما دعا المجلس الصندوق إلى التنسيق مع المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي؛ لتحفيز المهتمين بقطاعي البيئة والأرصاد في المجتمع، على تأسيس المؤسسات والجمعيات الأهلية المختصة.

صوت المجلس بالموافقة على:

