شكرا لقرائتكم خبر عن المملكة تؤكد دعمها لجهود الأمم المتحدة في اليمن والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - التقى سفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليمن المشرف على البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن محمد بن سعيد آل جابر في الرياض اليوم، المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لدى اليمن هانس غروندبرغ.

وجرى خلال اللقاء التأكيد على دعم المملكة لجهود الأمم المتحدة في اليمن، ومناقشة الجهود السياسية المشتركة بشأن الأزمة اليمنية خاصة في ظل رفض الحوثيين المستمر للجهود الأممية والدولية لوقف إطلاق النار، وإصرارهم على زيادة المعاناة الإنسانية للشعب اليمني، واستمرار اعتداءات المليشيات الحوثية الإرهابية على المواقع المدنية والاقتصادية في المملكة، وعلى دولة الإمارات يوم أمس.