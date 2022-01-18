شكرا لقرائتكم خبر عن تخصيص خطبة الجمعة القادمة عن العودة الآمنة للطلاب بالمملكة عاجل والان نبدء بالتفاصيل
هذا بجانب دور الأسرة ومنسوبي التعليم بضرورة الالتزام بما يصدر من وزارتي التعليم والصحة من تعليمات وإجراءات احترازية، حتى يتحقق للطلاب والطالبات في المرحلة الابتدائية ورياض الأطفال العودة الآمنة إلى المقاعد الدراسية بإذن الله.
جاء ذلك في تعميم أصدره الوزير الدكتور عبداللطيف آل الشيخ اليوم لجميع فروع الوزارة بمناطق المملكة تضمن التوكيد على أصحاب الفضيلة الخطباء بتخصيص خطبهم تزامنا مع ما قررته الجهات المختصة من عودة الدراسة الحضورية للفئة العمرية دون سن الـ (12) لهذا العام بمدارس المملكة.
ويأتي هذا التعميم في إطار سعي وزارة الشؤون الإسلامية ودورها الفاعل في نشر الوعي الشرعي، وتبصير الناس بأمور دينهم ودنياهم، ولما لخطبة الجمعة من أهمية في التوجيه والإرشاد إلى بعض الموضوعات والقضايا التي يحسن التنبيه إليها، والتذكير بها.