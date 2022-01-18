شكرا لقرائتكم خبر عن الهلال الأحمر بالحدود الشمالية يرفع جاهزية الفرق الإسعافية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - رفع فرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة الحدود الشمالية جاهزية الفرق الإسعافية وفرق المتطوعين تحسبًا لأي طارئ قد يحدث، وذلك بسبب تقلبات الأجواء التي تشهدها المنطقة هذه الأيام.

ويهيب الهلال الأحمر بالحدود الشمالية المواطنين والمقيمين إلى الحذر والحيطة، والأخذ بالتدابير اللازمة للوقاية من المخاطر التي قد تنتج عن الثلوج وبرودة الطقس ومنها انخفاض درجة الحرارة، داعية إلى عدم السرعة الزائدة أثناء القيادة تجنباً للانزلاقات، واستخدام التدفئة اللازمة، خصوصاً للأطفال وكبار السن.