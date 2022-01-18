شكرا لقرائتكم خبر عن مذكرة تفاهم بين المملكة وكوريا لتطوير مشروع لإنتاج الهيدروجين الأخضر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - - جاءت توقيع المذكرة إبان زيارة فخامة رئيس جمهورية كوريا الجنوبية للمملكة

- يهدف التعاون لإجراء دراسات جدوى تطوير المشروع لأغراض التصدير

أعلن صندوق الاستثمارات العامة وشركة بوسكو وشركة سامسونج سي تي، اليوم عن توقيعهم مذكرة تفاهم ثلاثية، تهدف لتطوير مشروع لإنتاج الهيدروجين الأخضر لأغراض التصدير، وجاء توقيع المذكرة على هامش (منتدى الاستثمار السعودي الكوري) الذي احتضنته العاصمة الرياض، إبان زيارة فخامة رئيس جمهورية كوريا الجنوبية للمملكة.

وبحضور صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وزير الطاقة السعودي، ووزير التجارة والصناعة والطاقة في جمهورية كوريا الجنوبية، السيد مون-سونغ ووك ، ومحافظ صندوق الاستثمارات العامة، السيد ياسر بن عثمان الرميان، وبمشاركة عدد من الجهات ذات العلاقة، تم توقيع المذكرة من قبل كل من السيد يزيد بن عبدالرحمن الحميّد، نائب المحافظ ورئيس الإدارة العامة للاستثمارات في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بصندوق الاستثمارات العامة، والسيد بيونغ-أوغ يو، رئيس وحدة أعمال الغازات الصناعية والهيدروجين بشركة بوسكو، والسيد سي-شول أو، الرئيس التنفيذي لمجموعة سامسونج سي تي.

ويتماشى التعاون بين الأطراف مع استراتيجية المملكة في تبني دور ريادي في الاقتصاد القائم على تدوير الكربون، ودعم الجهود الدولية لبناء مستقبل أكثر استدامة عبر خفض الانبعاثات الكربونية، حيث تضمنت مذكرة التفاهم تنفيذ دراسات جدوى لتطوير مشروع إنتاج هيدروجين أخضر في المملكة العربية السعودية لأغراض التصدير.

وتعليقا على توقيع مذكرة التفاهم، قال السيد يزيد بن عبدالرحمن الحميّد: "يرحب صندوق الاستثمارات العامة بهذه الاتفاقية مع شركة بوسكو وشركة سامسونج سي تي، والتي تم توقيعها في وقت يسعى فيه الصندوق إلى التوسع في استثماراته في مجال الهيدروجين الأخضر، إضافة إلى تنفيذه العديد من المشاريع التي تحقق الاستدامة. وبلا شك أن الصندوق يلعب دوراً حيوياً في تحقيق استهداف المملكة في الوصول إلى الحياد الصفري في عام 2060، وتعد هذه الشراكة امتداداً طبيعياً ومهماً للأنشطة المختلفة التي يجري تنفيذها."

من جانبه، قال السيد بيونغ-أوغ يو: "تتمتع المملكة العربية السعودية بإمكانية إنتاج الطاقة المتجددة بأقل التكاليف على مستوى العالم، وهي إحدى الدول الأكثر أهمية لشركة بوسكو، وبخاصة أننا نخطط لتطوير أعمال مهمة في مجال إنتاج الهيدروجين، ونتطلع لتأسيس أعمال ناجحة في هذا القطاع ودعم نموه في المملكة."

فيما علق السيد سي-شول أو: "تعمل سامسونج سي تي على تعزيز قدراتها عبر كامل سلسلة التوريد، بدأ من الإنتاج إلى الاستخدام، وذلك من خلال التركيز على الهيدروجين الذي يعد مستقبل الطاقة. وسنعمل لنكون شريكاً وثيقاً للمملكة العربية السعودية من أجل تقديم الدعم لأن تصبح المملكة من أكبر مصدري الهيدروجين على مستوى العالم."

وسيشكل التعاون بين الأطراف الثلاثة نقلة في مجال خفض الانبعاثات الكربونية، وسيسهم في نقل المعرفة بين المملكة وجمهورية كوريا الجنوبية على المدى الطويل، حيث تعد مجموعة سامسونج سي تي شركة رائدة ومتخصصة في أعمال البناء الهندسية والتبادل والاستثمار التجاري، بينما تعد شركة بوسكو واحدة من أكبر الشركات المصنّعة للحديد في جمهورية كوريا الجنوبية، والتي قام صندوق الاستثمارات العامة بالاستحواذ على 38% من أسهمها في عام 2015.

ومن جهة أخرى، وقعت كل من شركتي بوسكو وسامسونج سي تي اتفاقية خدمات رئيسية تشمل التطوير الفني للنتروجين السائل لصالح إنتاج وتخزين الهيدروجين الأخضر عالمياً في عام 2021. وتعمل بوسكو على دعم وتحفيز مشاريع إنتاج الهيدروجين، حيث تهدف لأن تكون ضمن أكبر عشرة منتجين في العالم، وتتطلع لإنتاج ما يصل إلى 7 ملايين طن من الهيدروجين في العام 2050، كما وتستهدف حالياً إنتاج نصف مليون طن باستثمارات تبلغ 10 تريليون وون كوري حتى العام 2030.

كما تقوم شركة سامسونج سي تي بتشجيع حلول الطاقة الصديقة للبيئة من خلال تطوير أعمالها في مجال الهيدروجين الأخضر، وذلك ضمن خططها للنمو المستقبلي. مستفيدة من خبراتها في تنفيذ مشاريع الطاقة المتجددة على مستوى العالم، وبشكل خاص في منطقة الشرق الأوسط التي تعد سوقاً رئيسياً لأعمالها الهيدروجين الأخضر.

وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود صندوق الاستثمارات العامة لتطوير القطاعات الجديدة والواعدة في المملكة ومن ضمنها قطاع الطاقة، بما يتماشى مع استراتيجية الصندوق 2021-2025، حيث سيسهم المشروع في تنويع اقتصاد المملكة للمساهمة في تحقيق مستهدفات رؤية 2030، كما أنها تأتي بالتزامن مع نجاح الصندوق في إطلاق قطاعات جديدة ومستدامة في المملكة، ومنها قطاعات الطاقة المتجددة وإدارة النفايات.