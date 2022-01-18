شكرا لقرائتكم خبر عن بدء الانتقال لسوق السمك الجديد بالقطيف الإثنين المقبل والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت بلدية محافظة القطيف إغلاق سوق السمك القديم اعتبارًا من يوم الإثنين، الموافق 21 جمادى الآخرة 1443 هـ، تمهيدًا للانتقال إلى سوق السمك الجديد، وذلك نظرًا لقرب افتتاح سوق السمك التجزئة والجملة في جزيرة الأسماك، واستكمالًا لأعمال البلدية في تحقيق جودة الحياة للمواطنين والمقيمين.

ويعد مشروع جزيرة سوق السمك المركزي، الذي يقع في الواجهة البحرية بالقطيف، من أكبر الأسواق الخليج، وسيكون مقصدًا للتجار والمتعاملين بالأسماك، ما سيجعله محطة مهمة لاستقبال أكبر كمية سمك في المنطقة، وتبلغ تكلفة المشروع 34,8 مليون ريال.