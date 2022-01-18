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السفير «آل جابر» يناقش جهود تحقيق السلام في اليمن

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الدمام - شريف احمد - التقى سفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليمن المشرف على البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن محمد بن سعيد آل جابر في الرياض اليوم، بالقائم بأعمال سفارة الولايات المتحدة الأمريكية لدى المملكة مارتينا سترونغ، والقائم بأعمال سفارة الولايات المتحدة الأمريكية لدى اليمن كاثرين ويستلي.

وجرى خلال اللقاء مناقشة الوضع السياسي والاقتصادي والجهود الرامية لتحقيق السلام في اليمن، إضافةً إلى إدانة استمرار اعتداءات المليشيات الحوثية الإرهابية على المواقع المدنية والاقتصادية في المملكة، وعلى دولة الإمارات العربية المتحدة يوم أمس، ورفضهم لوقف إطلاق النار وهجومهم المستمر على الشعب اليمني.

هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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