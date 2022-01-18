ووجه المجلس، المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بدراسة إتاحة خيار التقاعد التدريجي للموظف المستحق للتقاعد المبكر؛ وهي توصية إضافية مقدمة من عضو المجلس، رائدة أبو نيان.
وطالب الشورى، المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بالتنسيق مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية؛ لتوفير حدِّ أدنى للحماية التأمينية الاجتماعية للمشتركين بعيداً عن تفاوت مستويات الأجور.
وطالب المجلس، المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بإعادة النظر في خطتها الاستراتيجية بما يتوافق مع قرار مجلس الوزراء رقم (657) وتاريخ 15 ذو القعدة 1441هـ، والعمل على إعادة دراسة العجز الاكتواري بعد دمج الأصول المالية التابعة للمؤسسة العامة للتقاعد.
وحث الشورى، المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية من خلال مجلس الإدارة، بمراجعة أداء الشركات المملوكة لها، وتقييم النتائج؛ بما في ذلك الشركات المملوكة للمؤسسة العامة للتقاعد سابقاً.
كانت هذه تفاصيل خبر الشورى يطالب بإتاحة التقاعد التدريجي للموظفين المستحقين للتقاعد المبكر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.