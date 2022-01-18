شكرا لقرائتكم خبر عن 90 محوراً جديداً لخطط معالجة التشوه البصري بالشرقية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - - استعراض استراتيجية القطاع البلدي وخصخصة المنافع

- استعراض آخر المستجدات لغرفة عمليات معالجة التشوه البصرية وتعزيز أنسنة المدن

- مناقشة خطة معالجة التشوه البصري وبرنامج تحسين المشهد الحضري

ناقش أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد الجبير اليوم، خطة معالجة التشوه البصري وبرنامج تحسين المشهد الحضري للربع الأول للعام الحالي 2022م، التي تهدف الى ضمان معالجة التشوه البصري في المنطقة، وذلك خلال الاجتماع المرئي الذي عقده بمقر الأمانة.

واطلع على آخر المستجدات لغرفة عمليات معالجة التشوه البصري، وإزالة التشوهات البصرية وتعزيز أنسنة المدن على نطاق واسع، حيث تم تحديد 90 محوراً لذلك، بحيث يتم تحقيق قياس الأثر خلال 6 أشهر.

واستعرض الاجتماع بلاغات التشوه البصري للفترة من 1 / 10 / 2021 وحتى 15 / 1 / 2022م، المتضمنة معالجة وإغلاق 4260 بلاغاً، وعرض خطط معالجة التشوه البصري لبلديات مليجة والنعيرية وعين دار وجوف بني هاجر وعريعرة، ومعالجة مخلفات البناء والهدم، والكتابات المشوهة للجدران، وإزالة السيارات التالفة، إضافة إلى معالجة وضع الحاويات، ودهان بردورات الأرصفة والخطوط الأرضية، وإزالة وتحسين مظهر حواجز الحفريات، ومعالجة حفر الشوارع والتشققات، وصيانة أعمدة الإنارة، وإصلاح الانترلوك وبلاط الأرصفة المتهالكة.

كما استعرض الاجتماع استراتيجية القطاع البلدي وخصخصة المنافع، ودور مكتب تحقيق الرؤية في الأمانة، وكيفية الدخول على منصة منافع التابعة لمركز الأداء وتحقيق المنافع.