شكرا لقرائتكم خبر عن إغلاق 3 منشآت تجارية خالفت الاشتراطات الصحية بمكة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - • مصادرة أكثر من 900 كجم من الفواكة والخضار من الباعة الجائلين

أغلقت وكالة البلديات بأمانة العاصمة المقدسة ممثلةً في بلدية العزيزية الفرعية 3 منشآت تجارية خالفت الاشتراطات الصحية، وذلك خلال جولاتها الرقابية على عدد من المنشآت للتأكد من مدى استيفائها للاشتراطات الصحية و المحافظة على الصحة العامة وحماية المستهلكين.

وأوضحت وكالة البلديات أن الفرق الرقابية التابعة للبلدية نفذت جولاتٍ ميدانية مكثفة على جميع المنشآت التجارية الواقعة ضمن نطاقها الإشرافي أسفر عنها ضبط 4 عمال يحملون شهادات صحية منتهية، وإتلاف 75 كجم لحومًا غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وعليه أُغلقت 3 منشآت تجارية مخالفة للاشتراطات الصحية استوجبت الإغلاق؛ لتصحيح أوضاعها, مشيرةً إلى تطبيق لائحة الجزاءات والغرامات البلدية على المخالفين.

من جانبٍ آخر, صادرت الفرق الرقابية ببلدية المسفلة الفرعية طناً من الأسماك المجمدة التي تظهر عليها علامات التلف والفساد، و2 طن من المواد الغذائية مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية والغير صالحة للاستهلاك الآدمي، تم ضبطها من الباعة الجائلين والمباسط المخالفة التي تفتقر أدنى الاشتراطات الصحية حيث أُتلفت في الموقع فورًا ، إضافةً إلى مصادرة وإتلاف 2 طن من الخردوات والمفروشات والأثاث المنزلي المستعمل والتي تباع بصورة عشوائية مخالفة، و تطبيق لائحة الجزاءات والغرامات بحق الباعة الجائلين المخالفين لأنظمة البيع.

وفي السياق ذاته واصلت الفِرق الرقابية في بلدية العتيبية الفرعية جولاتها الرقابية على الباعة الجائلين المخالفين المتواجدين في عدد من المواقع ضمن نطاقها الإشرافي بالتعاون مع الدوريات الأمنية، أسفر عنها مصادرة أكثر من 900 كجم من الفواكة والخضار وتسليمها بعد التأكد من سلامتها لجمعية إكرام لحفظ الطعام وإتلاف الفاسد منها والغير صالح للاستهلاك الآدمي.