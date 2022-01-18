شكرا لقرائتكم خبر عن نجاح جراحة دقيقة لإصلاح أوتار يد مريضة بجدة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نجح فريق طبي بمستشفى الملك عبد العزيز بجدة في إجراء جراحة عاجلة ودقيقة لإصلاح الأوتار المقطوعة باليد اليسرى لمواطنة .

وأوضحت صحة جدة أن المصابة حضرت إلى قسم الطوارئ وهي تعاني من قطع جلدي بالغ في الرسغ الأيسر ، مصاحب بقطع في أوتار العضلات ، مما كاد يؤدي إلى عجز مستديم باليد ، و على الفور تم إجراء الفحوصات اللازمة و الأشعة تمهيداً لإجراء العملية و بشكل عاجل ، وتم تخدير المصابة بالكامل بعدها تم إيقاف النزيف مع ملاحظة استقرار العلامات الحيوية ، وجرى بعدها إجراء استكشاف الجرح للرسغ بواسطة ضاغط الأوعية بهدف السماح برؤية تشريح الرسغ ، وأتضح وجود وترين للعضلات الفاردة والباعد للإبهام مقطوعة وسحبت داخل الجلد وتم إخراجها وتخيطيها بطرفها التشريحي الصحيح ،، وتتمتع المريضة حالياً بصحة جيدة و حالتها مستقرة ولله الحمد .

و لفت الدكتور أنمار المشرف على الحالة إلى أن هذا النوع من الجراحات دقيقة جدًا لأنها تحتاج إلى العودة للوضع السابق للإصابة ، و إلا فإنه سيحدث حتمًا عجز فى حركة اليد ، و لذلك لابد أن يقوم بها جراحين متخصصين .