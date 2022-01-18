شكرا لقرائتكم خبر عن الجبير: الإرهاب الحوثي يهدد أمن واستقرار المنطقة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال وزير الدولة للشؤون الخارجية، عادل الجبير، إن الأعمال الإرهابية الجبانة التي نفذتها الميليشيات الحوثية باعتدائها على المملكة ودولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة تأتي استمراراً لأعمالها المهددة للأمن والاستقرار في المنطقة وللممرات البحرية الدولية.

وأضاف الجبير أن المملكة ودول التحالف بذلت جهوداً للتوصل إلى حل سياسي للأزمة اليمنية، ومنها المبادرة السعودية لدعم جهود الأمم المتحدة وواجهتها الميليشيات بالرفض والتعنت، ومستمرون في هذه الجهود وفي الدفاع عن أمننا وأمن المنطقة وممرات الملاحة البحرية؛ لتحقيق الأمان والاستقرار في المنطقة والعالم.