شكرا لقرائتكم خبر عن رياض الأطفال والابتدائية.. 4 أيام حضور كل 3 أسابيع للنموذج العالي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - حددت وزارة التعليم زمن الحصة في المرحلة الابتدائية بـ 45 دقيقة، مع فترة استراحة 15 دقيقة، وذلك في فترات مختلفة من اليوم الدراسي، وبإشراف الهيئة الإدارية والتعليمية؛ لضمان تحقق أعلى قدر من الاحترازات، وإلغاء الاصطفاف الصباحي وتفويج الطلاب مباشرة إلى داخل الفصول، واستبعاد الأنشطة الصفية أو غير الصفية التي لا تحقق التباعد الجسدي وتنفيذ أنشطة تضمن سلامة الطلاب وتحقق الإجراءات الاحترازية كافة، وتحديد 60 سنتيمترا للتباعد بين طاولات طلاب المرحلتين الابتدائية ورياض الأطفال، بينما تصل ساعات اليوم الدراسي إلى 5 - 6 ساعات، وفق عدد الحصص الدراسي، التي تتراوح ما بين 6 إلى 7.

الصحة العامة

أوضحت هيئة الصحة العامة «وقاية» أن عودة الطلاب المصابين لمقاعد الدراسة بعد شفائهم، يُشترط فيها، إحضار ما يثبت شفاؤه من المرض من منشأة صحية أو وفقا لحالته في تطبيق توكلنا، وإذا كانت الحالة تم تنويمها في المستشفى بسبب أعراض كوفيد-19 فإن قرار عودتها إلى المدرسة يعتمد على تقرير الطبيب المعالج.

تعقيم المدارسوشددت الوزارة في الدليل التشغيلي المدرسي للعودة الحضورية للدراسة لمرحلتي رياض الأطفال والابتدائي على تعقيم الفصول ومرافق المدرسة يوميا، وتخصيص غرف للعزل وفق الاشتراطات الصحية في المدارس وتطبيق تعليمات وزارة الصحة وغيرها من الإجراءات الاحترازية التي تضمن سلامة الطلاب ومنسوبي المدارس.

النموذج المنخفضوبين النموذج التشغيلي للمستوى المنخفض، يشمل حضور جميع الطلاب والمعلمين للمدرسة، يوميا، في الفترة الصباحية، واسـتثمار منصات «مدرستي وروضتي والمدارس الأهلية والعالمية والأجنبية، مع الاستفادة من البث التلفازي والرقمي وتفعيل المنصات المعتمدة من قبل المعلمين في رفع التكليفات والواجبات ومراجعـة الدروس وتقديم الإثراءات التعليمية، واستفادة الطلاب الغائبين عن المدرسة من الدروس، بشكل غير متزامن، عبر هذه المنصات».

الكثافة المتوسطةوفي النموذج التشغيلي للمستوى المتوسط، يحضر المعلمون جميع الأيام، ويتم تقسيم الطلاب المتاح لهم الحضور في كل فصل أو شعبة إلى مجموعتين B&A، ويحضر طلاب مرحلة رياض الأطفال 5 أيام للمدرسة، و5 أيام عن بعد بشكل غير متزامن، وذلك كل أسبوعين، ويحضر طلاب المجموعة A للمدرسـة 3 أيام في الأسبوع الأول ويومين عن بعد بشكل غير متزامن، ويحضرون في الأسبوع الثاني يومين للمدرسة، و3 أيام عن بعد بشكل غير متزامن، فيما يحضر طلاب المجموعة B للمدرسة يومين في الأسبوع الأول، و3 أيام عن بعد بشكل غير متزامن، ويحضرون في الأسـبوع الثاني 3 أيام ويومين عن بعد بشكل غير متزامن.

وفي المرحلة الابتدائية يحضر طلاب كل مجموعة للمدرسة «يومين كل أسبوع»، ويتم التركيز في اليومين الحضوريين على مواد «للغة العربية، الرياضيات، العلوم»، ويحضر طلاب كل مجموعة عن بعد بشكل غير متزامن «يومين كل أسبوع»، وبشكل متزامن مع معلميهم أو بشكل غير متزامن حال رغبة أولياء الأمور «يوم واحد في الأسبوع» يدرسـون خلاله باقي الحصص مواد «اللغة العربية، الرياضات، العلـــوم» وحصص المواد الأخرى حسب الخطط الدراسية المطورة، ويتم تدريس الطلاب غير الحاضرين عبر المنصات التعليمية.

المستوى العاليوتضمن النموذج التشغيلي في المستوى العالي للمرحلة الابتدائية، حضور المعلمين جميع الأيام، ويتم تقسيم الطلاب المتاح لهم الحضور في كل فصل أو شعبة إلى 3 مجموعات C & B, A بحيث يحضر طلاب كل مجموعة للمدرسة 4 أيام كل 3 أسابيع، ويتم التركيز في الأيام الحضورية على مواد «اللغة العربية، الرياضيات، العلوم»، ويحضر طلاب كل مجموعة عن بعد بشكل غير متزامن «6 أيام كل 3 أسابيع»، ويحضر طلاب كل مجموعة بشكل متزامن مع معلميهم أو بشكل غير متزامن حال رغبة أولياء أمورهم «5 أيام كل 3 أسابيع»، ويتم تدريس الطلاب غير الحاضرين للمدرسة عبر المنصات المختلفة.

45 دقيقة زمن الحصة.. و15 دقيقة استراحة

الحضور من يومين إلى 3 أسبوعيا للمستوى المتوسط

تخصيص غرف عزل وفق الاشتراطات الصحية