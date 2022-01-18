شكرا لقرائتكم خبر عن شلل الإشارات الضوئية يعطل الحركة المرورية وينذر بحوادث والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكد مواطنون ضرورة إصلاح إشارات المرور المتوقفة في عدد من طرق مدن حاضرة الدمام ومحافظة القطيف بعد موجة الأمطار التي هطلت مؤخرا، محذرين من تسبب ذلك في وقوع حوادث وتكدسات مرورية، قد تصل إلى مسافات بعيدة. مشددين على أهمية التواجد الميداني للمرور لتنظيم حركة السير، مع ضرورة ألا يستمر التعطل لمدة طويلة، لتجنب التكدسات التي تعطل مصالح الناس.

طرق بديلة

وقال محمد بن سعيد، إن إغلاق الإشارات الضوئية يربك حركة المرور بشكل كامل، كما أن إغلاقها قد يأتي دون أي سابق إنذار، ليتفاجأ الشخص بإغلاق الإشارة، ما يتسبب في ارتباك له لإيجاد طرق بديلة، وأكد أن إشارات المرور مهمة جدا ووضعت لعمل النظام ولتسهيل الحركة، وغيابها أو تعطلها يؤدي إلى التأخر في الذهاب للوجهة المقصودة سواء كانت عملا أو أي وجهة أخرى. كما أن عدم وجودها يتسبب في ازدحام كبير وقد يتسبب هذا الازدحام في حوادث عديدة، وأكد أن هناك إشارات رئيسية يجب أن توجد ولا يمكن أن يتم إيقافها لأنه سيؤثر على الحركة في المنطقة بشكل كامل.

شريان رئيسي

وأكد حسن البلادي أن تعطل الإشارات الضوئية يؤدي إلى الفوضى وإرباك حركة المرور، وقد ينتج عنه حوادث في ظل وجود تكدسات وازدحامات. وأضاف: إن هناك عدة إشارات مثل إشارات الراكة والتي توجد بشريان رئيسي يؤدي إلى أكثر من منطقة حيوية، وأن تعطلها يؤدي إلى ازدحامات تصل إلى مسافات بعيدة، مؤكدا أهمية وجود تنظيم من المرور في حالة توقف الإشارات، مع ضرورة ألا يستمر التوقف لمدة طويلة، لتجنب التكدسات التي تعطل مصالح الناس، حتى في حال وجود حالات طارئة تتطلب سرعة الوصول إلى المريض أو المستشفى.

صبات خرسانية

وأضاف سعيد فهد: إن تعطل إشارات المرور والانتظار لمدة طويلة بدونها في بعض التقاطعات المهمة والحيوية يربك حركة المرور، ويتسبب في تعطل مصالح الكثير من الناس، مؤكدا ضرورة إيجاد حلول بديلة وعاجلة منعا لوقوع الحوادث، مع تنظيم الحركة من قبل المرور خصوصا في أوقات الذروة لكي لا يكون هناك تكدسات تمتد لمسافات طويلة، ولفت إلى أن وضع الصبات الخرسانية أو غيرها يعتبر تشوها بصريا، كما أنها خطرة في حال الاصطدام بها -لا سمح الله-، متوقعا أن تزيد المعاناة والازدحام خصوصا بعد عودة الطلاب للدراسة حضوريا. وأفاد بأن إغلاق الإشارات ووضع الفلشر يتسبب في فوضى ويتسبب في حوادث بسبب عدم النظام وعدم وجود نظام يسير عليه الجميع وطالب بضرورة حل مشكلة الإشارات وضبط الوقت فيها لكي يكون هناك مجال لجميع الجهات.

"اليوم" تنتظر الرد

”الخليج 365” أرسلت استفسارات المواطنين إلى «المتحدث الرسمي للمرور بالمنطقة الشرقية العقيد منصور الشكرة»، تطبيقا لقرار مجلس الوزراء رقم 209 بتاريخ 29 /‏ 9 /‏ 1434هـ القاضي في مواده الأولى والثانية بفتح الهيئات والمؤسسات العامة والأجهزة الحكومية قنوات التواصل والتعاون مع وسائل الإعلام، والرد على جميع أسئلتها واستفساراتها، ولا تزال تنتظر الرد.