شكرا لقرائتكم خبر عن 47 بلاغا باشرتها «الهلال الأحمر» خلال الأمطار والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - باشرت الفرق الإسعافية التابعة لهيئة لهلال الأحمر السعودي بالمنطقة الشرقية 47 بلاغا إسعافيا بالتزامن مع الأمطار الغزيرة التي شهدتها حاضرة الدمام وضواحيها خلال الفترة الماضية.

وبلغ إجمالي الإصابات 45 إصابة، إجمالي الحالات المنقولة للمستشفيات 26 حالة، فيما بلغت الحالات التي لم تستدعِ النقل للمستشفيات وعولجت في الموقع 17 إصابة، وإجمالي الفرق الإسعافية المشاركة في نقل الحالات الإسعافية في الدمام وضواحيها 10 فرق إسعافية.

ورفعت الهيئة من جاهزيتها لمواجهة الحالة المطرية التي تمر بها المنطقة فور إصدار المركز الوطني للأرصاد تنبيهًا بشأن عواصف رعدية مصحوبة بأمطار غزيرة على العاصمة المقدسة.

ووجهت الهيئة رسالة للمواطنين والمقيمين أثناء خروجهم بالتزامن مع الحالات المطرية هي المسارعة إلى إبلاغ غرفة عمليات الهيئة على الرقم «997»، أو عن طريق تطبيق «أسعفني» للبلاغات الإسعافية عند حدوث أي طارئ -لا قدّر الله- وعدم تحريك المصابين في الحوادث المرورية حتى وصول الفرق الإسعافية، داعية الجميع للتعاون مع المسعفين وإفساح الطريق لهم وعدم التجمهر عند الحوادث حتى لا يتم إعاقتهم عند تقديم الخدمة الطبية الإسعافية والقيام بواجبهم الإنساني، والحذر عند حدوث التقلبات الجوية والالتزام بقواعد السلامة المرورية للحفاظ على سلامتهم، والابتعاد عن الأماكن الخطرة كمجاري السيول وتجمعات الأمطار.