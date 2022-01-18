شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط معدة تنهل الرمال بمناطق ممنوعة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ضبطت اللجنة المشكلة من قبل إمارة المنطقة الشرقية والمكونة من بلدية غرب الدمام والضبط الإداري بشرطة الظهران، على «شيول» لقيامه بتجريف الأراضي ونهل الرمال من المناطق الممنوعة.

ومن جانب آخر، كثفت بلدية غرب الدمام ضمن الأعمال الرقابية، جولاتها على المنشآت الغذائية وعربات الأطعمة للتأكد من تطبيق الاشتراطات البلدية والإجراءات الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا.

ولفتت إلى رصد عدة مخالفات خلال جولات مراقبي البلدية، منها تخزين البيض خارج الثلاجة، وجود صدأ في أرفف الثلاجات، واستخدام صبغات للأغذية، وعدم لبس الكمامة بشكل صحيح، مؤكدة تطبيق لائحة الجزاءات والغرامات بحق المنشآت المخالفة.

ونفذت البلدية جولات رقابية على الصالات الرياضية للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية، ومن أبرزها تعقيم الأجهزة الرياضية، وتطبيق التباعد بين المستفيدين، والتأكد من الحالة الصحية من خلال تطبيق «توكلنا».