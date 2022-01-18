شكرا لقرائتكم خبر عن تحسين المشهد الحضري بشوارع النعيرية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كثفت بلدية النعيرية أعمال النظافة العامة بالشوارع الرئيسية والداخلية للمحافظة ضمن أعمالها البلدية في تحسين المشهد الحضري.

وكانت البلدية أنجزت أعمال سحب 260640 مترا مكعبا من تجمعات مياه الأمطار بالمحافظة، وتصريف 207360 مترا مكعبا، بواسطة محطات تصريف مياه الأمطار، وسحب 53289 مترا مكعبا بواسطة صهاريج شفط المياه التابعة للبلدية، من تجمعات مياه الأمطار بأحياء ومداخل المحافظة، جراء الموجة المطرية، التي تعرضت لها المنطقة بداية هذا الأسبوع.

وأوضح رئيس البلدية م. نايف الرجباني أن فرق الطوارئ بالبلدية باشرت تنفيذ خطة الأمطار، التي تم اعتمادها سابقا، وتم توزيع الفرق المختصة من مشرفين وفنيين وسائقين، بالإضافة إلى 28 معدة وآلية ومضخة بكل المناطق لسحب تجمعات مياه الأمطار في المواقع غير المخدومة بشبكات تصريف مياه الأمطار.

وأكد استمرار أعمال النظافة العامة بكل المواقع، التي تعرضت لهطول الأمطار لإزالة كل المخلفات والأتربة، وأن البلدية تعمل بكامل طاقاتها من أجل تقديم مستوى أفضل من الخدمات لراحة وسلامة أهالي المحافظة، كما دعا الجميع للإبلاغ عن أي ملاحظات أو شكاوى عبر مركز البلاغات «940».