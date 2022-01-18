شكرا لقرائتكم خبر عن افتتاح المؤتمر الدولي السادس لسلامة المرضى بالعناية الحرجة بمستشفى د. سليمان الحبيب بالسويدي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تنطلق اليوم فعاليات المؤتمر العالمي السادس لسلامة المرضى بالعناية الحرجة، الذي تنظمه مجموعة د. سليمان الحبيب بمستشفى السويدي، حضوريا، ويستمر حتى 20 يناير 2022م، ويبحث المؤتمر أهم المستجدات العلمية في مختلف تخصصات العناية الحرجة، بمشاركة «44» من الخبراء العالميين، الذين سيقدمون «44» محاضرة، إضافة إلى أن المؤتمر يشهد عقد عدة ورش عمل، واعتمدت هيئة التخصصات الصحية هذا المؤتمر بـ«36» ساعة تعليم طبي.

وقال الأستاذ الدكتور عوض العمري نائب الرئيس المشارك للشؤون الأكاديمية والطبية، إن المؤتمر الذي يشارك فيه نخبة من المتحدثين والخبراء المحليين والدوليين والباحثين يسعى إلى استكشاف فرص الارتقاء بمستوى العناية الطبية الفائقة لفئتي البالغين والأطفال، والتحديات المتعلقة بسلامة المرضى، والطرق العلاجية المثلى للحالات الطبية الحرجة الشائعة، علاوة على استعراض أحدث الدراسات والتقنيات وأفضل الممارسات والتجارب الرائدة محليا ودوليا، المختصة بسلامة المرضى في العناية المركزة.

وأضاف أن المؤتمر يستهدف الأطباء والممارسين والأكاديميين الصحيين والمختصين بالعناية الحرجة، وممرضات وحدات العناية المركزة، ومعالجي الجهاز التنفسي، وكذلك الطلاب بالكليات الصحية وغيرهم من ممارسي الرعاية الصحية الذين يهتمون بالمرضى البالغين أو الأطفال ذوي الحالات الخطيرة والحرجة، مشيرا في هذا السياق إلى أن عدد الحضور لن يقل عن «1000» ممارس صحي، عطفا على معدل الإقبال على التسجيل وأعداد حضور النسخ السابقة من المؤتمر.

وأكد أن المؤتمر يتيح فرصا واسعة للتباحث العلمي وتبادل الأفكار والرؤى من أجل تحسين جودة وكفاءة الكوادر الطبية في هذا التخصص، ما سينعكس إيجابا على مستوى الرعاية الصحية المقدمة لمرضى العناية الحرجة.

وأوضح أ. د. العمري أن المؤتمر سيصاحبه معرض يضم مجموعة من الشركات العالمية تعرض فيه أحدث التقنيات والمنتجات الدوائية والعلاجية، في مجال العناية الحرجة.