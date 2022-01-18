شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الأحساء يبحث تفاصيل «إن الله لا يصلح عمل المفسدين» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استمع صاحب السمو الأمير بدر بن محمد بن جلوي محافظ الأحساء، إلى شرح مدير عام فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالمنطقة الشرقية الشيخ فهد الثبيتي، عن الحملة التوعوية التي أطلقتها بعنوان «إن الله لا يصلح عمل المفسدين».

وأشاد سموه بجهود الفرع ومساهمته مع بقية القطاعات عبر البرامج والمبادرات المجتمعية، متمنيا لمنسوبي الفرع التوفيق في أداء مهام عملهم.

من ناحيته، أكد الشيخ الثبيتي أن حملة «إن الله لا يصلح عمل المفسدين» تستهدف التوعية بخطر السحر والشعوذة والكهانة ومدعي علم الغيب، وأهمية الأخذ بالوسائل المشروعة في التداوي، والتوعية بالرقية الشرعية والمخالفات التي تقع فيها، وذلك عبر وسائل توعوية متنوعة ومواد إعلامية مقروءة ومرئية ومسموعة، معبرا عن شكره وتقديره لسمو محافظ الأحساء على حفاوة الاستقبال وتوجيهاته السديدة.