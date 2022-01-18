شكرا لقرائتكم خبر عن «كرنفال الزهور».. 220 ألف زائر وحدائق للفراشات والسيارات والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - شهد كرنفال الزهور الثالث في مدينة «جواثا» السياحية، إقبالا كبيرا من الأهالي في محافظة الأحساء وخارجها، إضافة إلى توافد عدد من جنسيات مختلفة من العائلات الخليجية والعربية، وتجاوز عدد الحضور خلال فترة الكرنفال أكثر من 220 ألف زائر، واختتمت فعاليات الكرنفال في مدينة «جواثا» السياحية، برعاية محافظ الأحساء الأمير بدر بن محمد بن جلوي آل سعود.

صورة ملكية

واحتوى الكرنفال على الحدث الأكبر، وهو رسم صورة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز - حفظه الله -، وشُكلت هذه الرسمة بأكثر من 500 ألف شتلة، وقرابة المليون شتلة في جميع المواقع الموجودة بالمدينة.

حديقة الفراشات

واشتمل الكرنفال على عدة مواقع، منها حديقة الفراشات التي تحتوي على عدة أشكال من الفراشات صُممت بأشكال فنية مزينة بالزهور، وحديقة السيارات التي تحتوي على عدد من السيارات الكلاسيكية المزينة بالورود، مرورا بشارع الورود الذي كان مخصصا لمجموعة كبيرة من المطاعم المشاركة، إضافة إلى وجود خيمة أوروبية شارك بها العديد من الجهات الحكومية، وبعض المؤسسات من القطاع الخاص، وبعض الأسر المنتجة، وعدة مناحل ومشاتل زراعية.

فنون تشكيلية

كما شمل الكرنفال موقعا مخصصا لأصحاب الفنون التشكيلية، والأسر المنتجة، إضافة إلى العديد من البرامج التوعوية والتثقيفية في الجانب الزراعي، والمسرح الترفيهي المخصص للعائلات، والذي شهد العديد من الأنشطة الترفيهية.

إشراف وتنظيم

ودشن المهرجان وكيل المحافظة معاذ الجعفري، بحضور مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة الشرقية م. عامر المطيري، وبإشراف وتنظيم من مدير عام مكتب الوزارة بمحافظة الأحساء م. إبراهيم الخليل، واستهدف توعية وتعريف الزوار بأهمية المحافظة على البيئة، وطرق زراعة النباتات الداخلية والعناية بها، وإبراز دور الوزارة في المحافظة على الغطاء النباتي والاستدامة البيئية، ودعم حركة السياحة في المحافظة بشكل عام، والسياحة الزراعية والبيئية بشكل خاص.