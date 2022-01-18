شكرا لقرائتكم خبر عن المجموعة الرباعية تؤكد مواصلة الجهود لتحقيق الاستقرار بالسودان والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - عقد ممثلو المجموعة الرباعية (المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية)، بمقر وزارة الخارجية في الرياض، اجتماعاً الليلة، تم خلاله التأكيد على الإلتزام بمواصلة الجهود المشتركة لتحقيق الاستقرار الدائم في السودان والاستمرار في تنفيذ أجندة الإصلاحات وتقديم الدعم للسودان ودعم بعثة الأمم المتحدة المتكاملة للمساعدة الإنتقالية في جمهورية السودان (UNITAMS).