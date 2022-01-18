شكرا لقرائتكم خبر عن المجموعة الرباعية تؤكد مواصلة الجهود لتحقيق الاستقرار بالسودان والان نبدء بالتفاصيل

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية