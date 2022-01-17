97 % من حالات الهلال الأحمر عولجت في الموقع

كشفت هيئة الهلال الأحمر عن عدد البلاغات التي شارك بها المتطوعين لعام 2020، بإجمالي 140.011 حالات، منها 3825 حالة منقولة، و136.186 عولجت في الموقع بواقع 97% من إجمالي الحالات.

وأوضحت إحصائيات الهلال الأحمر عن أعداد التطوع 2020، التي بلغ فيها إجمالي المقبولين في البرنامج 33887، وعدد المتطوعين 16756 والمتطوعات 17131 فيما بلغ عدد المشاركين في الفرص التطوعية 28527 وعدد الفرق التطوعية 8334 فريقًا. وبحسب الإحصائية فقد بلغ إجمالي البلاغات 14001 بلاغ وبلغت الساعات التطوعية 325869 ساعة.

نقاط الفرز

ومن إسهامات الهيئة التطوعية لعام 2020 تقديم الخدمة الإسعافية للمصلين في الحرمين الشريفين أيام الجُمَع وتنفيذ نقاط الفرز أيام الجمع بالمساجد، والمشاركة في المهرجانات والفعاليات الوطنية وكذلك دعم المراكز الإسعافية في مناطق المملكة والمشاركة في نقاط الفرز في الجهات الحكومية والخاصة والأماكن العامة خلال جائحة كورونا المستجد.

دورات تأهيلية

كما تمثلت الإسهامات في تقديم التوعية والتثقيف الصحي في الأماكن العامة والتوعية بأهمية المحافظة على الاحتياطات الصحية بالمشاركة في الأيام والأسابيع التوعوية والحصول على الدورات التأهيلية والتطويرية للمتطوعين.

المقبولون بالبرنامج 33887

المتطوعون 16756

المتطوعات 17131

المشاركون في الفرص التطوعية 28527

المتطوعون 20447

المتطوعات 8080

الفرق التطوعية 8334 فريق

البلاغات 14001

الحالات المنقولة 3825

عولج بالموقع 136186

الساعات التطوعية 325869 ساعة