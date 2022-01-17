97 % من حالات الهلال الأحمر عولجت في الموقع

وأوضحت إحصائيات الهلال الأحمر عن أعداد التطوع 2020، التي بلغ فيها إجمالي المقبولين في البرنامج 33887، وعدد المتطوعين 16756 والمتطوعات 17131 فيما بلغ عدد المشاركين في الفرص التطوعية 28527 وعدد الفرق التطوعية 8334 فريقًا. وبحسب الإحصائية فقد بلغ إجمالي البلاغات 14001 بلاغ وبلغت الساعات التطوعية 325869 ساعة.
نقاط الفرز
ومن إسهامات الهيئة التطوعية لعام 2020 تقديم الخدمة الإسعافية للمصلين في الحرمين الشريفين أيام الجُمَع وتنفيذ نقاط الفرز أيام الجمع بالمساجد، والمشاركة في المهرجانات والفعاليات الوطنية وكذلك دعم المراكز الإسعافية في مناطق المملكة والمشاركة في نقاط الفرز في الجهات الحكومية والخاصة والأماكن العامة خلال جائحة كورونا المستجد.
دورات تأهيلية
كما تمثلت الإسهامات في تقديم التوعية والتثقيف الصحي في الأماكن العامة والتوعية بأهمية المحافظة على الاحتياطات الصحية بالمشاركة في الأيام والأسابيع التوعوية والحصول على الدورات التأهيلية والتطويرية للمتطوعين.
المقبولون بالبرنامج 33887
المتطوعون 16756
المتطوعات 17131
المشاركون في الفرص التطوعية 28527
المتطوعون 20447
المتطوعات 8080
الفرق التطوعية 8334 فريق
البلاغات 14001
الحالات المنقولة 3825
عولج بالموقع 136186
الساعات التطوعية 325869 ساعة
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