صيانة خاصة للمواقع المطورة في الرياض

تلبية احتياجات
يهدف مشروع تشغيل وصيانة المواقع المطورة إلى القيام بكل أعمال الصيانة لممرات المشاة والشوارع التابعة لها، بما في ذلك صيانة البلاط والإنترلوك ومصدات السيارات وسلات النفايات والكراسي والأشكال الجمالية والأجهزة الرياضية واللوحات الإرشادية والمظلات والمزروعات والمسطحات الخضراء، ونظام الضباب وأعمدة الإنارة التجميلية ومحطات الإنارة، وغرف مضخات آبار الري، وتلبية احتياجات هذه المواقع المميزة طبقا لأفضل المستويات.
مختلف الفئات
تحتل المواقع المطورة في مدينة الرياض أهمية خاصة، حيث يرتادها الكثير من مختلف فئات المجتمع. لذا يجب الاهتمام بصيانتها وإعطائها أكبر قدر ممكن من المحافظة على عناصرها، نظرا لأنها كلفت الأمانة الكثير من الجهد والمال، لتظهر بهذه الصورة. وتشمل الصيانة جميع العناصر الموجودة بها أو التابعة لها، من أعمال مدنية وكهربائية وميكانيكية وزراعية ونظافة وغيرها.
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