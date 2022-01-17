شكرا لقرائتكم خبر 4.7 ملايين مستفيد من خدمات عيادات «تطمن» بالمملكة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وأوضحت وزارة الصحة أن خدمات عيادة «تطمن» تقدم من خلال 196 عيادة موزعة على مرافق صحية عدة على مختلف مناطق ومحافظات المملكة.
وأضافت أن إجمالي عدد المسحات بلغت 3,744,178، لافتة إلى أن نسبة الإحالة للمستشفيات بلغت 2% وذلك من إجمالي المراجعين، مشيرة إلى أن الخدمات التي تقدمها عيادات تطمن تشمل العيادات الطبية، والفحوصات المخبرية (المسحات)، كما تم صرف العلاج اللازم وفقا للإجراء العلاجي المعتمد.
يذكر أن عيادات «تطمن» مخصصة لخدمة كل من يشعر بأعراض فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) المتمثلة في ارتفاع درجة الحرارة، وقد يرافقها ضيق في التنفس أو سعال، وهي متاحة للجميع من مواطنين ومقيمين وتعمل بعضها على مدار (24) ساعة.
كانت هذه تفاصيل خبر 4.7 ملايين مستفيد من خدمات عيادات «تطمن» بالمملكة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.