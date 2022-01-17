شكرا لقرائتكم خبر 4735 مستفيدا من أنشطة صحة الأحساء في كرنفال الزهور ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تشارك صحة الأحساء في كرنفال الزهور الثالث المقام بمدينة جواثا السياحية، مسلطة الضوء على عدد من المفاهيم لممارسة الحياة بوعي.

وشهد «الكرنفال» الذي يستمر عشرة أيام، عمل أكبر لوحة فنية من الزهور والورود لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز صممت بنحو مليون شتلة من الزهور.

وتضمن «الكرنفال» التنوع في الأركان التوعوية كأهمية الرضاعة الطبيعية، واعرف أرقامك، وفحص مخزون السك، وسرطان الثدي، والتبرع بالدم، وأهمية النشاط البدني، والإسعافات الأولية، والتدخين، وأمراض الشتاء، وصحة الأسنان، والتغذية السلمية، حيث بلغ عدد المستفيدين أكثر من 4735 طيلة أيام الكرنفال، إلى جانب حث أفراد المجتمع للتسجيل لأخذ الجرعة التنشيطية لفيروس كورونا، ونشر المعلومات الصحية الموثوقة، وتكثيف جرعات الوعي بجميع الطرق

المتاحة، والتأكيد على أهمية تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية التي تساهم في منع انتشار فيروس كورونا «كوفيد 19».

وفي هذا السياق تستمر الجهود التي تقوم بها الصحة بهدف زيادة الوعي في تحقيق رؤية 2030م لتعزيز الصحة العامة والحفاظ على صحة وسلامة أفراد المجتمع.