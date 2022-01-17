شكرا لقرائتكم خبر بدء التسجيل في الدورة الـ8 لمهرجان أفلام السعودية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وتتضمن فعاليات المهرجان - التي ستنطلق بمركز «إثراء» من الثاني إلى التاسع من يونيو المقبل - التنافس على 3 مسابقات، هي: مسابقة الأفلام الطويلة والأفلام القصيرة والسيناريو غير المنفذ، إلى جانب تنظيم عدد من الورش والندوات المتخصصة وطباعة الكتب، واستضافة شخصيات سينمائية من مختلف أنحاء العالم، كما رحب المهرجان بمشاركة صناع الأفلام الخليجيين للترشح للعرض ضمن البرامج، والمنافسة على جائزة الفيلم الخليجي التي تطلق للمرة الأولى في هذه الدورة.
ويعد المهرجان السينمائي الأول في السعودية منذ انطلاقه عام 2008م، مواصلا الاهتمام بالأفلام السعودية، وتشجيع المبدعين وتطوير ثقافة صناعة الأفلام، مع إيجاد مناخ تنافسي بين صناع الأفلام السعوديين، حيث بلغ مجموع المشاركات في الدورات السبع الماضية 865 فيلما، و1043 سيناريو غير منفذ.
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