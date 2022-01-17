الغذاء والدواء: الإكثار من الدهون مرتبط بمعدل الأمراض المزمنة

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وقالت «إنه على الرغم من أن الدهون تعد مصدرا غنيا بالطاقة، وأحد العناصر الغذائية الرئيسة التي يستخدمها الجسم للنمو والقيام بالوظائف الحيوية، إلا أن كثرة استهلاكها مرتبط بارتفاع معدلات الأمراض المزمنة التي تشكل وفياتها ما يقارب 73% من إجمالي الوفيات في المملكة، بحسب إحصاءات منظمة الصحة العالمية لعام 2018م».
وأوضحت أن الدهون المشبعة توجد بشكل أساسي في الأطعمة الحيوانية مثل الألبان ومنتجاتها واللحوم الحمراء وجلد الدجاج والزبدة، فضلا عن وجودها في بعض المصادر النباتية مثل زيت النخيل وزيت جوز الهند، وترتبط كثرة استهلاك هذا النوع من الدهون بارتفاع مستوى الكوليسترول في الجسم وزيادة خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.
وبينت الهيئة أن الدهون غير المشبعة تعد أحد مصادر الدهون المفيدة التي تساعد في خفض مستوى الكوليسترول بالدم، إذ تعمل على خفض معدل الكوليسترول الضار (LDL) ورفع معدل الكوليسترول النافع (HDL) ومن ثم تقليل معدل الإصابة بأمراض القلب، كما أنه يجب أن يكون استهلاك هذا النوع من الدهون بشكل متوازن وغير مفرط، نظرا لارتباط ارتفاع السمنة بشكل عام بكثرة استهلاك الدهون.
وتوجد الدهون غير المشبعة بشكل أساسي في المصادر النباتية والأسماك.
أبرز توصيات الدليل:
- اختيار قطع اللحم قليلة المحتوى من الدهن مثل اللحوم البيضاء واللحوم الحمراء منزوعة الدهن ومنتجات الألبان قليلة الدسم.
- ألا يتجاوز استهلاك الفرد من الدهون المشبعة 10% من مجموع السعرات الحرارية اليومية (متوسط 2000 سعرة حرارية/ اليوم).
- ألا يتجاوز استهلاك الرجل منها 30 جراما، وألا تستهلك المرأة أكثر من 20 جراما من الدهون المشبعة في اليوم.
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