تسجيل 5505 إصابات بكورونا وشفاء 4349 حالة

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وبينت الإحصائية أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ 620,935 إصابة، بينما بلغ عدد حالات التعافي 569,296 حالة، وفيما يخص الوفيات فقد سُجلت حالتا وفاة، حيث وصل إجمالي عدد الوفيات في المملكة إلى 8908 حالات.
ونصحت وزارة الصحة الجميع بالتواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات فيروس كورونا.
إجمالي الإصابات 620,935
حالات التعافي 569,296
الوفيات 8908
الحالات الحرجة 388
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