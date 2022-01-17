شكرا لقرائتكم خبر عن نثر 120 كج من بذور لنباتات موسمية في شعيب القليبة بتبوك والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نثرت هيئة تطوير محمية الملك سلمان بن عبدالعزيز الملكية أكثر من 120 كيلوجراما من البذور لنباتات موسمية تشتهر بها منطقة تبوك اليوم، وذلك باستخدام طائرات الدرونز التي حلقت على مساحات واسعة في شعيب مركز القليبة، بهدف تشجير 40 كيلومترا مربعا، تفعيلا لحملة "ننثرها لغد أخضر".

وتهدف الحملة إلى تحقيق مستهدفات السعودية الخضراء وتعزيز إسهامات المملكة في حماية البيئة وتحسين جودة الحياة وتنمية الغطاء النباتي وإعادة تأهيل الأراضي المتدهورة عبر طائرات الدرونز، ومن خلال تعزيز المشاركة المجتمعية وتحفيز المجتمع المحلي على الإسهام في نثر البذور من خلال تعزيز السلوكيات الإيجابية للحفاظ على البيئة وحمايتها، في خطوة من هيئة تطوير محمية الملك سلمان بن عبدالعزيز الملكية لرفع نسبة الغطاء النباتي وتحقيق التنمية المستدامة التي تعد أبرز مستهدفات رؤية المملكة 2030، إضافة إلى المشاركة بحملة "لنجعلها خضراء".