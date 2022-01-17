شكرا لقرائتكم خبر عن قائد القوات الجوية يناقش الموضوعات المشتركة مع نظيره العراقي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استقبل صاحب السمو الملكي الأمير الفريق الركن تركي بن بندر بن عبدالعزيز قائد القوات الجوية الملكية السعودية اليوم، قائد القوة الجوية العراقية، الفريق الطيار شهاب جاهد علي والوفد المرافق له.

وجرى خلال اللقاء مناقشة الموضوعات التي تهم القوتين، وتعزز من العمل المشترك، فيما تبادلوا خلال اللقاء الهدايا التذكارية بهذه المناسبة.

يذكر أن قائد القوة الجوية العراقية سيقوم بزيارة لعدد من وحدات القوات الجوية، ومتحف صقر الجزيرة.