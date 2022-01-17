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قائد القوات الجوية يناقش الموضوعات المشتركة مع نظيره العراقي

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الدمام - شريف احمد - استقبل صاحب السمو الملكي الأمير الفريق الركن تركي بن بندر بن عبدالعزيز قائد القوات الجوية الملكية اليوم، قائد القوة الجوية العراقية، الفريق الطيار شهاب جاهد علي والوفد المرافق له.

وجرى خلال اللقاء مناقشة الموضوعات التي تهم القوتين، وتعزز من العمل المشترك، فيما تبادلوا خلال اللقاء الهدايا التذكارية بهذه المناسبة.

يذكر أن قائد القوة الجوية العراقية سيقوم بزيارة لعدد من وحدات القوات الجوية، ومتحف صقر الجزيرة.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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