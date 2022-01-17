شكرا لقرائتكم خبر عن سفارة المملكة توضح الإجراءات الجديدة لدخول الكويت عاجل والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت سفارة المملكة في الكويت، عن الإجراءات التي اتخذتها دولة الكويت للدخول لأراضيها، قائلة عبر صفحتها الرسمية في "تويتر"، "تود السفارة إفادة المواطنين الكرام بأن السلطات الكويتية قررت ضرورة حصول القادمين لدولة الكويت على شهادة PCR قبل موعد السفر بـ (72 ساعة) مع تطبيق حجر منزلي مدته 7 أيام".

وأكدت إمكانية إنهاء الحجر في حال إجراء فحص "PCR" بعد الوصول مباشرة، مبينة أنه سيتم العمل بذلك اعتباراً من الثلاثاء 2022/1/18م.