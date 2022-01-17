شكرا لقرائتكم خبر عن «توكلنا» يوضح خطوات حجز لقاح الأطفال من 5-11 عاماً والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشف التطبيق الرسمي المعتمد بالمملكة "توكلنا"، عن إمكانية حجز لقاح كورونا للفئة العمرية من 5-11 عاماً، مبينا طريقة الحجز عبر عدة خطوات.

وأوضح "توكلنا" كيفية الحجز بالخطوات، حيث أشار إلى التوجه أولا إلى الخدمات ومن الخدمات الصحية يتم اختيار "لقاح كورونا"، تحديد المستفيد أو التابع واختيار "حجز موعد لقاح كورونا"، الإجابة عن الأسئلة الصحية ومن ثم اختيار مركز التطعيم وتحديد التاريخ والوقت وتأكيد الموعد.

الجدير بالذكر أن وزارة الصحة قد بدأت في 13 يناير 2022 في المرحلة الثانية من إعطاء جرعات لقاح كورونا لهذه الفئة بعد انتهاء المرحلة الأولى، والتي قد خصصت للفئات الأعلى خطورة منهم.