شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل / إصابات كورونا تكسر حاجز الـ 5500 حالة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - • زيادة 28 إصابة عن أمس .. و4349 حالة تعاف

أعلنت وزارة الصحة إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في المملكة خلال الـ24 ساعة الماضية تضمنت تسجيل (5505) إصابات مؤكدة، بزيادة 28 حالة عن حصيلة أمس ، كما تم تعافي (4349) حالة، فيما بلغ عدد الحالات الحرجة (388) حالة.

وبينت الإحصائية أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ (620935) إصابة، بينما بلغ عدد حالات التعافي (569296) حالة، وفيما يخص الوفيات فقد سُجلت حالتي وفاة، حيث وصل إجمالي عدد الوفيات في المملكة إلى (8908) حالات (رحمهم الله جميعاً).

ونصحت وزارة الصحة الجميع بالتواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات فيروس (كورونا).