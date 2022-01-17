شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق المؤتمر الدولي الـ19 للتشغيل والصيانة في الدول العربية بالرياض والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - • حضور المؤتمر هجين "حضوريًا وافتراضيًا"

• المؤتمر يناقش أحدث التوجهات العالمية والابتكارات في مجال التشغيل والصيانة

ينطلق بعد قليل المؤتمر الدولي التاسع عشر للتشغيل والصيانة في الدول العربية تحت شعار "التحول الرقمي ومستقبل إدارة الصيانة" ودام في العاصمة الرياض، برعاية وزير الشؤون البلدية والقروية والاسكان أ. ماجد بن عبدالله الحقيل، وبمشاركة وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان.

يأتي المؤتمر هذا العام بنظام الهجين (حضوريا/افتراضيا)، حيث يمكن للمشاركين من داخل المدينة الحضور داخل القاعة حسب الإجراءات الاحترازية المتخذة من الجهات المختصة، أما البقية فيمكنهم المشاركة افتراضيا عن بعد ومن خلال منصة افتراضية خاصة بالمؤتمر، ليقدم المتحدثون ومقدمو ورش العمل أكثر التحديات المعاصرة في التشغيل والصيانة، ويناقشون أيضا أحدث التوجهات العالمية والابتكارات وتطوير الإجراءات والتقنيات الجديدة في هذا المجال.