أمطار وسحب رعدية على عدة مناطق

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - أن الفرصة ما تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية مسبوقة برياح نشطة وتكوّن الضباب على أجزاء من مناطق الشرقية، الرياض، المدينة المنورة وكذلك على أجزاء من منطقة تبوك ولا يستبعد تساقط الثلوج على مرتفعاتها (جبل اللوز -علقان) وأجزاء من منطقتي الحدود الشمالية والجوف، يلي ذلك انخفاض ملموس في درجات الحرارة على تلك المناطق، في حين يستمر تكوّن السحب الرعدية الممطرة مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة ولا يستبعد تكوّن الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على مرتفعات تلك المناطق.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 20-45 كم/ساعة على الجزئيين الشمالي والأوسط وبسرعة 10-30 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من متر إلى مترين على الجزئيين الشمالي والأوسط قد يصل إلى مترين ونصف على الجزء الشمالي ونصف المتر إلى متر ونصف على الجزء الجنوبي، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج ، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية شرقية على الجزء الشمالي بسرعة 10-30 كم/ساعة وجنوبية إلى جنوبية غربية بسرعة 12-40 كم/ساعة على الجزء الجنوبي ليلاً وتخف سرعة الرياح تدريجياً نهاراً

, وارتفاع الموج من متر إلى مترين, وحالة البحر متوسط الموج.