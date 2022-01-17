شكرا لقرائتكم خبر عن «الإصلاح البيئي»: 178 جولة لتعزيز الصحة العامة بنجران والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نفذت أمانة منطقة نجران ممثلة بالإدارة العامة للإصحاح البيئي 178 جولة، ضمن خطة الأمانة خلال الفترة من 4-10 من شهر جمادى الآخرة الجاري، لتعزيز الصحة العامة والقضاء على بؤر الحشرات الناقلة للأوبئة والأمراض.

وأوضحت الأمانة أنه تم خلال الجولات معالجة 4699 حاوية بالمبيدات الحشرية، ورش ومعالجة 3314 مستنقع تشكل بؤر لتجمع الحشرات الضارة بالمبيدات الحشرية، ومعالجة ورش 161 حي و604 منازل، والتعامل مع 19 موقع للبعوض في الطور اليرقي و12 موقع للبعوض البالغ، كما تم التعامل مع 71 بلاغاً لتعزيز الصحة العامة، فيما نصبت 67 مصيدة للقضاء على الذباب.