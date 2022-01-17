شكرا لقرائتكم خبر عن إليسا وناصيف زيتون نجما موسم الرياض يوم 20 يناير والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تستعد الفنانة إليسا لإحياء حفل فني غنائي جديد ضمن فعاليات موسم الرياض، يوم 20 يناير الجاري، على مسرح أبو بكر سالم، ومن المقرر أن تقدم إليسا باقة متميزة ومتنوعة من أغانيها التي تميزت بها خلال مسيرتها الفنية، بمصاحبة المطرب السوري ناصيف زيتون.

وأحيت إليسا مؤخرا حفلا غنائيا ضخما ضمن احتفالات رأس السنة بالإمارات، كما شاركت في «ميدل بيست» مع باقة من المطربين والمطربات العرب في الفعالية الموسيقية الأضخم في الشرق الأوسط، وأحيا عدد من النجوم الكثير من الحفلات التي استقبلت عشرات الآلاف من الزائرين الذين حرصوا على الحضور من مختلف أنحاء الوطن العربي.

وكذلك أحيت حفلا في موسم الرياض يوم 13 نوفمبر الماضي، وقالت إليسا في تغريدة عبر حسابها الرسمي على تويتر: «ليلة لا تنسى، شكرا لكم أيها الناس الجميلة لجعل هذا الحفل مذهلا».

وعلى صعيد آخر، كانت إليسا قد أطلقت مبادرة «سوا منحارب سرطان الثدي»، لفحص 10 آلاف سيدة بالمجان بكل لبنان في المركز الطبي للجامعة اللبنانية الأمريكية.