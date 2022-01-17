شكرا لقرائتكم خبر عن «الحلاني وخوري وزين» يقدمون حفلا للفن اللبناني في موسم الرياض والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أحيا الثلاثي الغنائي اللبناني عاصي الحلاني ومروان خوري وملحم زين حفلا غنائيا على مسرح أبوبكر سالم في بوليفارد رياض سيتي، ضمن فعاليات موسم الرياض في نسخته الثانية، وشهد الحفل إقبالا جماهيريا كبيرا وتوافد الجمهور على المسرح وفق الإجراءات الاحترازية.

وبدأ الحفل بصعود المطرب مروان خوري على المسرح، ووجه تحية إلى أهل الرياض واستقبلته الجماهير بالتحية والهتافات، وبدأ الحفل بأغنية «خدني معك»، بعدها وجه خوري التحية لجمهوره قائلاً «تحية من قلب بيروت إلى الرياض وأهلها»، معربا عن سعادته بالوجود وسط محبيه من الجمهور السعودي المتذوق للفن والموسيقى.

وقدم خوري 15 من أشهر أغانيه، أبرزها «خدني معك، كل القصايد، لو، معقول، قلبي دق، انت معي، حط النقط»، وغيرها، وسط تفاعل وحماس جماهيري كبير.

وقال خوري «السعودية بلد يحب الفن ويعشقه ويستمتع به، وأجواء موسم الرياض عالمية من ناحية التنظيم والفعاليات والجمهور المحب للفن والموسيقى».

بعدها صعد المطرب ملحم زين إلى المسرح، وقدم 13 أغنية منها «نامي يا حياتي، ردوا حبيبي، غيبي يا شمس غيبي، ضلي اصحي، بدي حبك، كان صديقي، عندك هوايا، حبيبي ما بعرف ليش» وغيرها من الأغاني التي لاقت إعجاب الجمهور.

واختتم الحفل فعالياته بصعود النجم عاصي الحلاني على المسرح، واستقبله الجمهور بالهتافات والصافرات، وبدأ بأغنية «بحب وبغار» ليقدم بعدها أكثر من 10 من أغنياته الشهيرة، منها «سألوني، يا طير، حبيبي، مالي صبر، باب عم يبكي، قولي جايي، مغروم» وغيرها.