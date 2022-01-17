شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق التمرين السعودي الأمريكي المشترك «درع الوقاية 3» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تعزيز التعاون وتبادل الخبرات والاستجابة الفورية والفاعلة

الوصول لأعلى درجات التنسيق بين أفرع القوات المسلحة

تطوير المهارات والاستخدام الأمثل للتقنيات المستخدمة

توحيد المفاهيم في مجال الدفاع ضد هذا النوع من التحديات

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انطلقت، أمس، مناورات التمرين السعودي - الأمريكي المشترك «درع الوقاية 3»، بين القوات المسلحة السعودية والقوات الأمريكية، بمشاركة وزارة الصحة، والهلال الأحمر السعودي، والدفاع المدني، وذلك بمجموعة الدفاع الجوي الخامسة بالمنطقة الشرقية.

حفل الافتتاح

وبدأ حفل افتتاح مناورات التمرين بآيات من الذكر الحكيم، ثم قدم العقيد الركن عبدالرحمن بن متعب الحربي إيجازا عن مراحل التمرين. بعد ذلك ألقى قائد مجموعة الدفاع الجوي الخامسة قائد التمرين اللواء الركن خالد بن سعيد أبو قيس كلمة، رحَّب فيها بالمشاركين من جميع الجهات، مثمناً مشاركة القوات الأمريكية الصديقة في مناورات هذا التمرين.

تبادل الخبرات

وبين اللواء أبو قيس أن مناورات هذه التمارين، تهدف إلى تعزيز التعاون المشترك، وتبادل الخبرات بين القوات السعودية والأمريكية، ورفع المستوى التدريبي لقواتنا المسلحة، مشيراً إلى أن أهداف مناورات التمرين تتمثل في الوصول لأعلى درجات التنسيق بين أفرع القوات المسلحة والاستجابة الفورية والفاعلة ضد أسلحة التدمير الشامل، وضد هذا النوع من الأزمات، وتحقيق التعاون على المستوى الوطني مع الجهات الحكومية الأخرى، إلى جانب تطوير المهارات والاستخدام الأمثل للموارد المتاحة للتقنيات المستخدمة، وتوحيد المفاهيم في مجال الدفاع ضد أسلحة التدمير الشامل، وتفعيل العمل المشترك.

مراحل التمرين

وأكد أن جميع الجهات المشاركة جاهزة لانطلاق مناورات التمرين، الذي سيستمر لعدة أيام، وسيُنفَّذ على مرحلتين، تتمثلان في تدريب نظري، يتم فيه تقديم محاضرات وندوات تقدم من الجانبين للمشاركين في التمرين، وتطبيق عملي وميداني داخل الميادين الخاصة بالدفاع ضد أسلحة التدمير الشامل.