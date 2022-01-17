شكرا لقرائتكم خبر عن تعزيز التعاون بين «موهبة» و«كاوست» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استقبل الأمين العام لمؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع «موهبة»، د. سعود المتحمي، في جدة أمس، على هامش ملتقى الشتاء 2022 المقام بجامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية «كاوست»، رئيس جامعة الملك عبدالعزيز د. عبدالرحمن اليوبي، وناقش اللقاء سبل تعزيز التعاون المشترك بين مؤسسة موهبة والجامعة لصقل قدرات المواهب الوطنية، ورفد الاقتصاد السعودي برأس مال بشري مبدع يمثل قيمة مضافة للاقتصاد الوطني.

كما استقبل رئيس جامعة كاوست د. توني تشان، ونائبته د. نجاح عشري، الأمين العام لمؤسسة موهبة، ورئيس جامعة الملك عبدالعزيز، وناقشا الشراكة الإستراتيجية القائمة بين «موهبة» و«كاوست»، وتعزيز التعاون المشترك من أجل رعاية وتمكين أبناء وبنات الوطن الموهوبين، ورفع رصيد الوطن من المواهب المتميزة.

ويعد ملتقى الشتاء 2022م، أحد برامج «موهبة» للأولمبيادات الدولية، ويمثل أيقونة انطلاقة الطلاب والطالبات المتأهلين من مسابقة (موهوب) 2021م، والمرشحين من ملتقى النخبة 2021م، نحو تحقيق الحلم بانتقال المتأهلين إلى ملتقى الربيع، المحطة الثانية في رحلة الطالب إلى تمثيل المملكة العربية السعودية في المسابقات العلمية الدولية.