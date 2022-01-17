شكرا لقرائتكم خبر عن «مسام» يطهر أراضي اليمن من 4739 لغما حوثيا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تمكّن مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية «مسام» لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام، خلال الأسبوع الثاني من شهر يناير 2022م، من انتزاع 4.739 لغمًا زرعتها ميليشيا الحوثي في مختلف مناطق اليمن، منها 26 لغمًا مضادًا للأفراد، و2.389 لغمًا مضادًا للدبابات، و2.230 ذخيرة غير متفجرة، و94 عبوة ناسفة.

ونُزع 373 لغمًا مضادًا للدبابات و354 ذخيرة غير متفجرة و38 عبوة ناسفة، ولغم واحد مضاد للأفراد في محافظة عدن، وفي مديرية خب الشعف بمحافظة الجوف تمكّن فريق «مسام» من نزع ذخيرتين غير متفجرتين و12 لغمًا مضادًا للأفراد و209 ألغام مضادة للدبابات و19 عبوة ناسفة، كما نزع في مديرية قعطبة بمحافظة الضالع لغمان مضادان للأفراد، وفي مديرية الخوخة بمحافظة الحديدة نُزع 3 ألغام مضادة للأفراد و262 لغمًا مضادًا للدبابات و5 ذخائر غير متفجرة و5 عبوات ناسفة، وفي قرية كهبوب بمحافظة لحج نُزع 12 لغمًا مضادًا للدبابات و3 ذخائر غير متفجرة، وبمحافظة مأرب تمكن الفريق من نزع 125 ذخيرة غير متفجرة بمديرية المدينة، ونزع 564 لغمًا مضادًا للدبابات في مديرية الوادي، و262 لغمًا مضادًا للدبابات في مديرية مأرب، كما نزع الفريق في محافظة شبوة 1.734 ذخيرة غير متفجرة و413 لغمًا مضادًا للدبابات بمديرية عتق، ونزع 240 لغمًا مضادًا للدبابات و32 عبوة ناسفة بمديرية عسيلان.

وتمكن فريق «مسام» في محافظة تعز من نزع لغمين مضادين للأفراد و6 ذخائر غير متفجرة بمديرية الوازعية، ونزع 15 لغمًا مضادًا للدبابات.